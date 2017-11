Killer des Tages: Die Trump-Söhne

Schießwütige Sprößlinge: Eric und Donald Trump jr. mit ihrem Sponsor Foto: Brian Snyder/Reuters

Nicht genug, dass schießwütige Psychopathen in den USA alle paar Wochen Konzertbesucher, Kirchgänger oder dunkelhäutige Passanten niedermetzeln. Jetzt werden die als »Waffennarren« verharmlosten Freaks ihre Penisverlängerungen auch wieder in afrikanischen Nationalparks abfeuern dürfen, um Elefanten zu töten. Die Safari Club International Foundation aus Arizona und die allmächtige Waffenlobby National Rifle Association brauchten sicher nur ein Minimum an Überzeugungsarbeit, um Präsident Donald Trump eine Anordnung seines…..