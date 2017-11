Vereinigte Arabische Emirate und Katar schicken Soldaten nach Afghanistan

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar wollen nach Angaben des Nato-Generalsekretärs Soldaten nach Afghanistan entsenden.

Diese Militärberater werden nach Anforderung des Oberkommandierenden der US- und Nato-Streitkräfte in Afghanistan, John Nicholson, in diesem Land stationiert, sagte Jens Stoltenberg am Mittwoch der Associated Press.

Nicholson teilte zuvor mit, dass Afghanistan rund 16.000 Militärberater braucht, um die afghanischen Soldaten auszubilden.

Die Nato will die Zahl ihrer Kräfte in dem Land am Hindukusch von 13.000 auf 16.000 aufstocken. Unter ihnen befinden sich Soldaten, die……