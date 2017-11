UN-RESOLUTION GEGEN GLORIFIZIERUNG VON NAZIS & NEO-NAZIS: NUR USA UND UKRAINE STIMMEN DAGEGEN!

Die von Russland vorgelegte Resolution gegen die fortschreitende Glorifizierung von Nazis (wie einstige SS-Divisionen, siehe baltische Staaten und Ukraine), Neo-Nazis und den Nationalismus – wurde heute vom Dritten Komitee der UNO mit absoluter Mehrheit angenommen. 125 Staaten der Erde stimmten dafür – und nur 2 Staaten stimmten gegen die UN-Resolution: Ukraine und die USA….Aha….



PS (siehe Quelle) – US-Medien: Die US-Regierung erklärt, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung “verletzt“ werde, wenn die Glorifizierung von Nazis & Neo-Nazis verurteilt oder gar verboten werden würde. Bei der Ablehnung durch die Ukraine ist es beim heutigen ukra-faschistischen “verständlich“.

Photo Donald Trump’s „blame-on-both-sides“ response to violence at the Charlottesville protest fuelled criticism he’s soft on neo-Nazis. Reuters: Joshua Roberts

