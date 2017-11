Eine von einer zionistischen Organisation geförderte Smartphone-App erlaubt es Besuchern in Jerusalem, den Dome of the Rock und die Al-Aqsa-Moschee zu zerstören und durch einen jüdischen Tempel zu ersetzen.

Gefördert durch Israel

Ali Abunimah

Eine von einer zionistischen Organisation geförderte Smartphone-App erlaubt es Besuchern in Jerusalem, den Dome of the Rock und die Al-Aqsa-Moschee zu zerstören und durch einen jüdischen Tempel zu ersetzen.

Die App wird als Teil einer von der israelischen Regierung geförderten Ausstellung angeboten, die die Agenda zur Zerstörung der heiligen Stätten der Muslime auf dem al-Aqsa-Gelände vorantreibt.

Der Ort im israelisch besetzten Ostjerusalem wird von Muslimen auf der ganzen Welt als Tempelberg verehrt und ist Juden als Tempelberg bekannt.

Im vergangenen Monat twitterte Rabbi Steven Burg ein Bild davon, wie die App den Standort visuell verändert und die bestehenden Gebäude komplett ausradiert. „Eines Tages fügte er hinzu, dass er will, dass das Bild Wirklichkeit wird.“

Burg ist der Direktor von Aish HaTorah, der zionistischen religiösen Gruppe, die die Ausstellung Western Wall Experience „sponsert.

Er ist auch ein ehemaliger Direktor des Simon Wiesenthal Centers, der in Los Angeles ansässigen israelischen Lobbygruppe, die berüchtigt für den Bau eines „Museums der Toleranz“ auf einem der ältesten muslimischen Friedhöfe Jerusalems ist.

Im Rahmen der Ausstellung Western Wall Experience können die Besucher eine „Augmented Reality“ -Smartphone-Applikation herunterladen. Wenn man auf das al-Aqsa Moschee-Komplex zeigt, lässt es die Kuppel des Felsens verschwinden und ersetzt es durch ein Bild eines jüdischen Tempels, das an seiner Stelle steht.

So können Besucher in einer imaginierten Landschaft, in der die heiligen Stätten der Muslime zerstört wurden, für ein Erinnerungsfoto posieren „.

Kirchen und Moscheen ausradieren

Dies fügt sich in die breitere Agenda ein, die von vielen hochrangigen israelischen Politikern und Geistlichen gefördert wird, die sich für den Bau eines jüdischen Tempels an dem Ort einsetzen, wo die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom seit mehr als 1000 Jahren stehen.

Der Hauptrabbiner dieser so genannten Tempelbewegung ist Yisrael Ariel, ein religiöser Extremist, der die Massenvernichtung von Kirchen und Moscheen gefordert hat, es sei denn, Muslime und Christen „hissen die Flagge der[Hingabe] und sagen:“ Von nun an gibt es kein Christentum mehr und keinen Islam mehr „, und die Moscheen und christlichen Türme fallen herab.

Aber auch Minister und Gesetzgeber aus dem israelischen Likud und anderen Parteien sind daran beteiligt.

Herausragend ist dabei Likud-Gesetzgeberin Yehuda Glick, die ein politisches Bündnis mit neonazistischen Parteien geschlossen hat, die in Deutschland und Österreich bei den letzten Wahlen Sitze gewonnen haben.

Gefördert durch Israel

Israelische von der Regierung finanzierte extremistische Gruppen haben bereits detaillierte Blaupausen – komplett mit 3D-Computeranimationen – erstellt, wie der neue Tempel aussehen wird, sobald die heiligen Stätten der Muslime zerstört sind.

Auch das eigentliche Ziel der Designer von Western Wall Experience ist kaum verschwiegen: Die Website fordert „Laying the foundation“ – vermutlich für den Tempel.

Und Aish HaTorah macht auch deutlich, dass seine Indoktrinierung nicht allein seine Initiative ist.

Das Ministerium für Tourismus und der Staat Israel sind wichtige Finanzierungspartner für den Bau der Western Wall Experience „, heißt es. „Sie werden die Western Wall Experience zu einem Pflichtprogramm für alle Würdenträger Israels machen und eine aktive Rolle bei der Bewusstseinsbildung für die Erfahrung spielen.“

Die al-Aqsa Moschee ist eine der sensibelsten politischen und religiösen Stätten Palästinas. Israel hat falsche Behauptungen über den Ort beim UN-Kulturorgan UNESCO aufgestellt, um die internationale Anerkennung für die Besetzung Jerusalems durch Israel zu erlangen.

Im Laufe des Sommers inszenierten die Palästinenser Wochen des gewaltlosen zivilen Ungehorsams gegen die israelischen Bemühungen, strengere Kontrollen bei der Einreise in das Gelände durchzusetzen.

Trotz der gewalttätigen Reaktion Israels auf die friedlichen Proteste herrschten Palästinenser und zwangen den militärischen Besatzer zu einem demütigenden Rückzug. Quelle: Übersetzung: