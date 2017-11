Schmiergeschichten-Demokratie

Das ist dir ganz neu? Ja, wenn du nur die Tagesschau guckst …. Uns wäre es übrigens ganz recht, wenn Russland entsprechende Verhandlungen auch mit Venezuela führen würde. Mit Ecuador, mit Bolivien, mit Nicaragua. Schließlich haben die Amis an die 1000 Militärbasen weltweit, wenn man die Besatzungsgebiete mitzählt. Russland hat nur knapp 20, alle in seiner engen Nachbarschaft. Keine dicht an den Grenzen der USA. Während es umgekehrt viele hundert US-amerikanische „Camps“ nahe der russischen Grenzen gibt. Allein 179 US-Militäreinrichtungen in Deutschland; 54 000 Soldaten sind da stationiert, und gerade wird für eine weitere US-Brigade mit 4000 Mann Quartier in Norddeutschland gesucht.

Aber du weißt ja: Der Russe ist schuld. Die USA sind die Guten. Das vermittelt dir die ARD-aktuell tagtäglich. Wenn nicht expressis verbis, dann mindestens atmosphärisch.

Komm doch endlich rein. Setz dich. Nee, du störst nicht. Die Hintergrundgeräusche? Das sind die Hühner. Die lachen sich gerade…..