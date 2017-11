Ohio: Hinrichtung fehlgeschlagen

Der US-Bundesstaat Ohio hat die Exekution von Alva Campbell am Mittwoch abgebrochen, weil das Personal keine passende Vene gefunden hat, für die Injektion des Giftes. Alva Campbell ist ein alter, kranker Mann mit 69 Jahren. Er soll 1997 Charles Dials erschossen haben. Im Jahr 1998 wurde er dafür zum Tode verurteilt. Einen Großteil seiner Jugend verbrachte er in staatlichen Einrichtungen. Jetzt hat dieser Staat versucht ihn zu töten.

Die Henker versuchten eine Vene in seinen Armen zu finden, da dies nicht gelang suchten sie weiter in seinem rechten Bein unterhalb des Knies. Mit Hilfe eines….

