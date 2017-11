Iran: Saudi-Arabien tötet mehr Kinder als al-Kaida und al-Nusra

Der stellvertretende UNO-Botschafter Irans Eshaq Ale Habib hat die Menschenrechtsorganisationen wegen der Mißachtung der saudischen Verbrechen im Jemen kritisiert.

„Saudi-Arabien tötet im Jemen mehr Kinder als die Terrorgruppen al-Kaida, IS und al-Nusra-Front zusammen in der ganzen Welt“, sagte Ale Habib am Dienstag als Reaktion auf die beleidigenden Äußerungen des saudischen UNO-Botschafters Abdallah al-Muallimi vor dem 3. Ausschuß der UN-Generalversammlung. al-Muallimi hatte Iran erneut der Verletzung der Menschenreche bezichtigt. Der 3. Außschuß der UN-Generalversammlung wiederholte gestern die haltlosen und……