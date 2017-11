Ein Journalist möchte wissen, welche Informationen der Bundesnachrichtendienst an seine Kollegen weitergegeben hat. Das Bundesverwaltungsgericht gibt ihm in einigen Punkten recht.

Der Bundesnachrichtendienst (BND) muss Auskunft darüber geben, ob er Informationen zur möglichen Beteiligung der Gülen-Bewegung am Putschversuch in der Türkei an Medien weitergegeben hat. So lautet ein Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, der am Montag veröffentlicht wurde. Darin gibt der 6. Senat des Gerichts dem Antrag eines Redakteurs des in Berlin erscheinenden «Tagesspiegels» recht, der unter anderem verlangt hatte zu……