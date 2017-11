Manipulation im Netz – Duterte bezahlt eine „Armee von Trolls“

President Rodrigo Duterte presides over the 19th Association of Southeast Asian Nations -Republic of Korea Summit at the Philippine International Convention Center in Pasay City on Monday, Nov. 13, 2017. PPD/Albert Alcain

Philippinen – Eine Armee von Kommentatoren der sozialen Medien wurde dafür bezahlt, die Informationslandschaft zu manipulieren, um Präsident Rodrigo Duterte zu unterstützen, berichtet die Menschenrechtsorganisation Freedom House. Freedom House sagte, dass es eine Zunahme von Berichten über Kommentatoren gab, die dafür bezahlt wurden, Social-Media-Informationen von Juni 2016 bis Mai 2017 zu manipulieren. „Nachrichtenberichte, in denen Personen zitiert wurden, sagten, dass die Kommentatoren, die sie als Teil einer“ Tastaturarmee „bezeichneten, mindestens P 500 (USD 10) pro Tag verdienen konnten, indem sie gefälschte Social-Media-Accounts unterstützten, die Präsident Rodrigo Duterte unterstützten oder seine Kritiker angriffen, besagt ein Abschnitt in dem Bericht über die Freiheit im Netz 2017. „Andere Berichte setzen die Zahlung bei P 2.000-3.000 ($ 40-60) pro Tag,“ fügte der Bericht hinzu. Freedom House sagte, dass diese Zahlungsvorgänge im Austausch gegen Informationsmanipulation einen Versuch darstellten, Informationen vor dem Wahlsieg von Präsident Rodrigo Duterte im Mai letzten Jahres zu verzerren. Seitdem Duterte an die Macht gekommen ist, sind diese Kommentatoren der sozialen Medien immer noch „lautstark“ bei der Veröffentlichung von Informationen geblieben, die den Präsidenten verteidigen oder seine politischen Gegner attackieren. Abgesehen von der Bezahlung von Social-Media-Kommentatoren, sagte der Bericht, dass es Informationen gab, die den Gebrauch von automatisierten Konten oder Bots zeigten, um politische Inhalte zu verbreiten, die auch von Freiwilligen gepostet wurden. Obwohl sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure aktiv das Internet als Plattform genutzt haben, um die Politik insbesondere während der Wahlen zu diskutieren, zeigten die im Untersuchungszeitraum veröffentlichten Berichte die „deutlichsten Belege für weit verbreitete Online-Kampagnen mit nicht angemeldeter Förderung“. Freedom House sagte, dass sich die meisten Aktivitäten auf die Wahlen im letzten Jahr konzentrierten, und der damalige Kandidat Duterte steuerte einen großen Teil seines Budgets für die Finanzierung von Social-Media-Kampagnen vor seinem überraschenden Sieg. „Social-Media-Nutzer gaben auch zu, von einem Unterstützer von Duterte’s Kandidatur angesprochen worden zu sein, um“ Lärm zu machen „und seine Unterstützung durch die Bevölkerung zu demonstrieren, hieß es. „Viele der Berichte verbreiten und verstärken die Unterstützungsbotschaften von [Dutertes] Politik jetzt, wo er an der Macht ist“, obwohl es nicht klar ist, ob sie mit offiziellen Regierungskanälen arbeiten „, fügte der Bericht von Freedom House hinzu. Quelle: