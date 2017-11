Bereit für den Krieg gegen Russland, Europa?

Polnische und US-Truppen marschieren gemeinsam in Polen. Bild: US-Army

Europa muss sich für den Krieg gegen Russland bereitmachen, so will es die NATO. Den meisten Menschen ist dies gar nicht bewusst.

Europa befindet sich faktisch an der Schwelle zu einem neuen großen Krieg, auch wenn das die einfachen Menschen so gar nicht mitbekommen. Nicht nur, dass mit dem sogenannten „Zwei-Prozent-Ziel“ (also der Erhöhung der Militärausgaben auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung) direkt eine massive Aufrüstung…..