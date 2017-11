Wie die ethnische Säuberung Palästinas durvh die „jüdische Verteidigungsarmee“zügig vonstatten geht und die heuchlerische Staatengemeinschaft schweigt!

Israelische Armee bereitet sich darauf vor, Hunderte von palästinensischen Häusern im nördlichen Jordantal abzureißen

Dies ist das erste Mal, dass die Armee eine Räumungsanordnung gegen Palästinenser anwendet, die auf einem militärischen Befehl basiert, der die Evakuierung nicht genehmigter Siedlungsaußenposten ermöglichen soll.

Die Armee hat rund 300 Palästinenser, die seit Jahrzehnten im nördlichen Jordantal leben, befohlen, ihr gesamtes Eigentum aus dem Gebiet zu entfernen – was sie als Evakuierungs- und Hausabrissbefehl interpretieren.

Nach der Antwort der Armee auf Haaretz zu urteilen, hat sie ihre Haltung jedoch nach einem Einspruch des Anwalts der Anwohner geändert.

Der Orden wurde keinem der betroffenen Palästinenser übergeben. Am Donnerstagmorgen verließen die Soldaten sie stattdessen einfach auf der Straße in der Nähe ihrer Häuser, die sich in der Nähe des Dorfes Al-Maleh befinden.

Die Notiz vom 1. November wurde vom Befehlshaber der israelischen Verteidigungskräfte im Westjordanland, Generalmajor Roni Numa, unterzeichnet. Offiziell bekannt als eine Deklaration des begrenzten Landes,“hindert sie jedermann am Betreten des spezifizierten Bereichs zum Zweck des Aufbaus und der Mandate die Beseitigung des ganzen Eigentums von diesem Bereich innerhalb acht Tage des Tages der Nachricht bekanntgegeben wurde.

Der Befehl bestimmt nicht, wie viele Personen vertrieben werden oder wie viele Namen sie nennen werden. Nach der beigefügten Karte zu urteilen, trifft es aber auf ein Gebiet von etwa 550 Dunams (136 Hektar) zu, in dem etwa 300 Palästinenser in zwei Hirtengemeinschaften, Ein al-Hilweh und Umm Jamal, leben. Beide Dörfer liegen in der Zuständigkeit des Al-Maleh-Rathauses.

Die Hirten züchten rund 4.000 Schafe, 200 Kamele und 600 Kühe. Das gesamte betroffene Land befindet sich entweder im Privatbesitz der Palästinenser oder im Besitz der katholischen Kirche.

Die „Verfügung über nicht genehmigte Gebäude“, auf der die Räumungsanzeige beruht, besagt in Paragraph 6 (b), dass sie nicht für „Personen gilt, die im Einwohnerregister des Gebiets registriert sind“, d. h. palästinensische Bewohner des Westjordanlandes.

Deshalb argumentiert Rechtsanwalt Tawfique Jabareen von Umm al-Fahm, der die Anwohner vertritt, dass der Räumungsbescheid keine Rechtskraft habe und null und nichtig sei. Das ist der Kern des Einwandes, den er dem Militärkommandanten über dessen Rechtsberater am Samstagmorgen unterbreitete.

Jabareen sagte auch, dass der Auftrag nicht an die betroffenen Bewohner geliefert worden war, sondern nur acht Tage nach seiner Unterzeichnung in der Gegend zurückgelassen wurde. Prima facie, so schrieb er,“war dies eine bösgläubige Tat, hinter der die Absicht steckt, den palästinensischen Bewohnern ihr Recht auf Anhörung zu verweigern oder Einwände gegen den Auftrag oder die Erklärung zu erheben.

Wie Jabareen es ausdrückte:“Dies ist eine Massenvertreibung gegen die palästinensische Bevölkerung, die gegen das Völkerrecht verstößt.“

Israels Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Territorien sagte seinerseits:“Am 9. November 2017 wurden die Anordnungen im Rahmen der Durchsetzungsmaßnahmen gegen den illegalen Bau auf dem Gelände verschickt. Die Aufträge wurden nach dem Protokoll, einschließlich physisch dienen sie an dem Ort, die Bestellung betrifft. Der neue Orden richtet sich an illegal errichtete Strukturen, nicht an eine Präsenz vor Ort.“

COGAT gab jedoch nicht an, wohin die Bewohner des Geländes gehen würden, wenn die Gebäude abgerissen würden. Auch die Frage, wie viele Menschen von den Aufträgen betroffen sein würden, beantwortete Haaretz nicht.

Einwohner von Ein al-Hilweh sagte Freitag, dass vor etwa zwei Wochen, Soldaten zu ihren Hütten und forderte, um ihre Ausweise zu sehen, ohne jegliche Erklärung.

Die Soldaten nutzten auch eine Drohne, um Luftaufnahmen ihrer Gemeinden zu machen. Die Erstellung von Ausweislisten und Fotografieren sind Schritte, die häufig vor Vertreibungen und Abrissen durch die IDF und ihre Zivilverwaltung im Westjordanland stehen, obwohl die Einwohner sagten, dass sie diesmal keine Mitarbeiter der Zivilverwaltung sehen.

Nabil Daragmeh erzählte Haaretz, dass er letzten Donnerstag gesehen habe, wie Soldaten etwas unter einen Felsen auf der Straße vor dem Hügel, wo er wohnt, gelegt hätten. Er sah sie auch fotografieren, was auch immer sie von der Straße zurückgelassen hatten. Nachdem sie gegangen waren, ging er hin, um zu sehen, was es war.

Er fand einen unterzeichneten und datierten hebräischsprachigen Auftrag, einen anderen hebräischen Auftrag, der weder signiert noch datiert war, und einen dritten Auftrag auf Arabisch, der ebenfalls weder signiert noch datiert war. Er erzählte sofort den anderen Bewohnern, die erschrocken und verwirrt waren.

Diese Hirtengemeinschaften befinden sich seit Jahrzehnten in diesem Gebiet, aber Israel erlaubt ihnen nicht, sich an die Infrastruktur anzuschließen oder neue Häuser und öffentliche Gebäude hinzuzufügen, um mit ihrer wachsenden Bevölkerung und den sich ändernden Bedürfnissen Schritt zu halten.

Israel hat auch seine Kontrolle über das palästinensische Bevölkerungsregister ausgenutzt, um die Palästinensische Autonomiebehörde daran zu hindern, die Hirtendörfer in der Residenz aufzulisten