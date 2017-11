Ist die britische Monarchie und Kronprinz Charles doch noch zu etwas zu gebrauchen?

haaretz.com übersetzt von Evelyn Hecht-Galinski

Britain’s Prince Charles, Prince of Wales in London on November 11, 2017 STEFAN ROUSSEAU/AFP

Ein Brief von Prinz Charles aus dem Jahr 1986 beschuldigte den „Zustrom ausländischer Juden“ für die Spannungen im Nahen Osten und bat den US-Präsidenten, sich der „jüdischen Lobby“ zu stellen, berichtete die Daily Mail.

Prinz Charles ist unter Feuer für den Brief gekommen, mit einigen, die den Gebrauch der Phrase „jüdische Lobby“ antisemitisch nennen. Stephen Pollard, Herausgeber der British Jewish Chronicle, schrieb, dass der Begriff seit Jahrhunderten von Antisemiten verwendet wird und nannte den Brief „atemberaubend schockierend“.

Der Text des Briefes lautet:“Ich weiß jetzt zu schätzen, dass Araber und Juden ursprünglich alle ein semitisches Volk waren, und es ist der Zustrom ausländischer, europäischer Juden (besonders aus Polen, sagen sie), der geholfen hat, große Probleme zu verursachen. Ich weiß, dass es so viele komplizierte Fragen gibt, aber wie kann man dem Terrorismus jemals ein Ende bereiten, wenn die Ursachen nicht beseitigt werden? Sicherlich muss irgendein US-Präsident den Mut haben, sich zu erheben und die jüdische Lobby in den USA anzugreifen? Ich muss wohl naiv sein!“

Der Brief, der am Sonntag in einem öffentlichen Archiv erschien, wurde an den Afrikaner-Forscher Laurens van der Post geschrieben und besprach Prinz Charles‘ Verständnis des Nahen Ostens.

Kein Mitglied der britischen Königsfamilie ist je offiziell nach Israel gekommen. Prinz Charles besuchte im vergangenen Oktober die Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Shimon Peres und nutzte die Gelegenheit, um auf den Ölberg zu gehen. Dort, in der Kirche Maria Magdalena, stattete er dem Grab seiner Großmutter väterlicherseits einen geheimen Besuch ab.

Die Grabstätte befindet sich in Ost-Jerusalem, das Israel während des Sechs-Tage-Krieges erobert und später annektiert hat, aber Großbritannien erkennt es nicht als Teil des Landes an. Charles‘ Besuch am Grab wurde in den israelischen Medien nicht berichtet, und weder seine Facebook-Seite noch sein Presseteam gaben eine Erklärung dazu ab.