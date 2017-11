Glyphosat: Erste Molkerei verbietet das Herbizid

© Bergbauernmilch

Die EU-Kommission überlegt, ob sie die Zulassung für Glyphosat verlängern soll. Eine Molkerei hat schon eine Entscheidung gefällt.

Rund 1800 Bauernbetriebe beliefern die Berchtesgadener Molkerei – sie alle dürfen ab sofort kein Glyphosat mehr einsetzen. «Berchdesgardener Land» ist damit die erste Grossmolkerei in Deutschland, die ein offizielles Verbot für Glyphosat ausgesprochen hat.

Die Molkerei will das Verbot nun mit in die Milchlieferbedingungen aufnehmen. Ausserdem werde sie extern überwachen lassen, ob sich die Bauern an die Einschränkung halten, verkündete das Unternehmen.

Glyphosat-Vorfall in Oberbayern

Grund für den Vorstoss war wohl ein Vorfall in Oberbayern von vor etwa zwei….