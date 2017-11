Flutlicht an!

Das Thema „Problemviertel“ und „No-Go-Area“ steht wieder verstärkt im Vordergrund der öffentlichen Debatte. In Ihrem Artikel „Leben im Teufelskreis“ fragen Sie sich, Herr Sander, was hinter den Begriffen steckt und wollen Klarheit in den Sachverhalt bringen. Sie „deeskalieren“ zu Recht die Rede von „No-Go-Areas“ in Deutschland als „rechtsfreie Räume“, in die die Polizei nicht mehr hineingehen kann. Gleichzeitig halten Sie es für falsch, die Probleme mit „Menschen mit Migrationshintergrund“ und „No-Go-Areas“ in Städten einfach, wie oft in linken und grünen Kreisen, unter den Teppich zu kehren und zu leugnen.