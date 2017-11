Alles nur Schein? – China und USA unterzeichnen Handelsabkommen im Wert von 250 Milliarden US-Dollar

US-Präsident Trump besuchte diese Woche zum ersten Mal China. Kurz darauf verkündeten US-amerikanische und chinesische Beamte, dass sie Wirtschaftsabkommen im Wert von 250 Milliarden US-Dollar abgeschlossen haben. Analysten warnen, dass die Vereinbarungen nicht viel an der Handelsbilanz ändern werden.

Während seiner Präsidentschaftskampagne machte Trump China für so manches verantwortlich, was der US-Wirtschaft widerfahren ist. In großem Maße kritisierte er die globalen Handelsbeziehungen…..