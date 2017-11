Xi Jinping spricht vor den chinesischen Truppen in Dschibuti

Präsident Xi Jinping sprach am 4. November 2017 per Video-Konferenz zu den chinesischen Soldaten der Basis in Dschibuti.

Laut Defense News wurde diese Basis konsolidiert. Sie ist eine richtige Festung, die eine komplette Brigade (7 bis 10 000 Mann) beherbergen kann.

Die Schaffung dieses Stützpunktes, nahe den US-amerikanischen, israelischen und französischen Einrichtungen, hat der Piraterie vor der Küste Somalias ein Ende gesetzt.

Es ist der erste Militärstützpunkt außerhalb der chinesischen Einflusszone.