Der UN-Nothilfekoordinator (OCHA) hat sich in einem neuen Bericht unter dem Titel „Unterstützung von Zivilisten“ mit der Gewalt und Repression des israelischen Regimes gegen das palästinensische Volk im Zeitraum vom 24. Oktober bis 6. November 2017 befasst.

In dem heute veröffentlichten OCHA-Bericht heißt es dazu: Am 30. Oktober sprengte die israelische Armee einen Tunnel an der Grenze zum Gazastreifen, wobei 12 Palästinenser getötet und ein weiterer verletzt wurden. Die Organisation wies……