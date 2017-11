Trump und Putin sehen keine militärische Lösung in Syrien

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin sehen nach Angaben Moskaus keine militärische Lösung für den Syrien-Konflikt. Wie der Kreml am Samstag mitteilte, veröffentlichten die beiden Staatschefs am Rande des APEC-Gipfels im vietnamesischen Danang eine gemeinsame Erklärung, in der sie darüber ihre Einigkeit bekundeten.

Sie hätten außerdem ihre „Entschlossenheit“ bekräftigt, die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu bekämpfen, hieß es weiter. Die beiden Präsidenten bekannten sich demnach zudem erneut zur Souveränität, Unabhängigkeit und…..

Trump zu Eindrücken nach Begegnung mit Putin

US-Präsident Donald Trump hat sich positiv zum Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin geäußert. „Nach ein paar Gesprächen hatten wir gute Eindrücke“, sagte Trump am Samstag am Rande des APEC-Gipfels im…..