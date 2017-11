Israels Premierminister Netanjahu. Bild: Flickr / The Jewish Agency for Israel CC BY-ND 2.0

Der Iran baut eine Militärbasis in Syrien auf. Israel kündigte an, dies „nicht geschehen lassen“ zu wollen. Auch die mögliche Nutzung syrischer See- und Flughäfen durch das iranische Militär stößt in Tel Aviv auf massive Ablehnung.

Laut einem Bericht der BBC, die sich auf westliche Geheimdienstquellen beruft, beginnt Teheran damit, eine dauerhafte Militärbasis in Syrien zu errichten. Demnach soll……