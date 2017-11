So dürfen Kinder nicht behandelt werden!

Kinderverhaftungen – Einschüchterung – Folter – Traumatisierung durch israelisches Militär u. Polizei – Israels Strategie menschenverachtender Besatzungspolitik

Laut der NGO Defence for Children International – Palästina werden jährlich 500 – 700 Kinder vom israelischen Militär verhaftet. Drei von 4 Kindern erleiden physische Gewalt während Verhören, Transferierungen und Gefangenschaft. http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention

Selten kommen die Menschenrechtsverletzungen an Kindern an die breite Öffentlichkeit, oder sie werden von israelischen Medien fälschlich dargestellt.

Im Oktober 2017 filmten Mitglieder der internationalen Gruppe Christian Peacemakers Team (CPT) eine willkürliche Verhaftung von Kindern in Hebron und ergänzten das Video mit den Berichten des 12 jährigen Abdullah Dwaik, der auf dem Heimweg von seinen Großeltern war und in die Szene geriet und zusammen mit 17 Buben verhaftet wurde:

„Die Soldaten drängten uns durch den Checkpoint, brachten uns in eine Militärbasis, sie schlugen uns, legten uns Handschellen an und verbanden uns die Augen…Alle kamen herein, fast 10 Soldaten… Sie schlugen uns hart, und manche der Buben auf die Augen. Manche konnten dann nicht sehen oder nicht gehen. Sie schlugen einen 10 jährigen Buben und warfen ihn auf den Boden. Sie sagten ihm, wenn sie ihn nochmals sehen, würde er eingesperrt werden. Sie bedrohten uns, sagten, sie würden uns einsperren, und unser Haus demolieren. Sie nahmen mich zum Verhör und ich sollte Namen anderer Buben sagen. Ich sagte, ich weiß keine und sie bedrohten mich, wenn ich Namen sage, werden sie mich freilassen, sonst würden sie meinen Vater verhaften. Ich hatte große Angst, und wünschte nur, meine Familie wäre bei mir…“

Jüngster Bericht über Israels systematische Misshandlung von Minderjährigen in Ostjerusalem

https://www.transcend.org/…/new-report-reveals-damning-det…/

Ein kürzlich erschienener Bericht, herausgegeben von den israelischen Menschenrechtsgruppen HaMoked (Center for the Defence of the Individual) und B’Tselem, mit Unterstützung der Europäischen Union, spricht von ausgedehnten systematischen Misshandlungen an hunderten gefangenen palästinensischen Minderjährigen im besetzten Ostjerusalem.

Der Bericht mit dem Titel – Unprotected: The Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem – untersuchte 60 eidesstattliche Erklärungen von Jugendlichen zwischen Mai 2015 und Oktober 2016. Die Verhaftungen und die damit verbundenen rechtswidrigen Behandlungen gehen jedoch unvermindert bis heute weiter.

Die von den NGOs aufgelisteten Beispiele von Misshandlungen in israelischem Polizeigewahrsam sind:

Palästinensische Teenager aus Ostjerusalem werden mitten in der Nacht aus den Betten gezerrt, ohne Grund mit Handschellen versehen und verhört, ohne Möglichkeit vorher mit einem Anwalt oder ihren Eltern zu sprechen, ohne Information über ihr Recht zu schweigen.

Sie werden unter scharfen Bedingungen gehalten, wiederholt zusätzlich in vormundschaftlicher Haft über Tage oder Wochen, auch nach Beendigung der Verhöre. In manchen Fällen ist dies begleitet von verbaler Misshandlung, Drohungen und physischer Misshandlung. Bis zu ihrer Entlassung haben sie keine Vertrauensperson, Eltern werden nicht zugelassen. Diese Verhaftungs- und Verhörpraktiken geben den Autoritäten alle Freiheit Druck auf die Minderjährigen auszuüben, die ihnen gemachten Vorwürfe zu gestehen.

Den Minderjährigen Essen und Trinken und den Gang zur Toilette zu verweigern ist eine gängige Methode, damit Geständnisse unterschrieben werden, die meist in Hebräisch verfasst sind, also nicht gelesen und verstanden werden können.

Die palästinensische NGO Addameer gibt weitere Gründe für die ständigen Verhaftungen von Jugendlichen speziell in Ostjerusalem an. Auf diese Weise wird Druck auf Familien und Gemeinden ausgeübt, die „soziale Mobilisation“ gegen die Besatzung zu beenden. Addameer hat herausgefunden, dass die systematische Verhaftung von Kindern diese davon abhalten soll, an Demonstrationen, Zusammenstößen teilzunehmen, oder Steine zu werfen (eine der häufigsten Beschuldigungen).Auch werden Kinder oft routinemäßig verhaftet und gefragt, ob sie Informanten werden wollen, Namen von anderen Demonstrationsteilnehmern oder Prominenten zu verraten.

Der Bericht von B’Tselem und HaMoked beinhaltet auch, dass die absichtliche israelische Strategie gegen Minderjährige aus Ostjerusalem die ist, Palästinenser zum Verlassen der Stadt zu bewegen, indem sie sie als außerhalb des Systems behandeln. Für Israelis gilt ein anderes Rechtssystem als für Palästinenser. Palästinensische Teenager werden als Feinde gesehen, die den Interessen der israelischen Gesellschaft schaden.