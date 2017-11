Rohani: Die Feinde suchen nach neuen Intrigen in der Region

Nach Scheitern ihrer diversen Intrigen in der Nahostregion arbeiten die Feinde nun an Neuen, so Irans Präsident, Hassan Rohani.

Nach einer Sitzung der Vorsitzenden der drei Staatsgewalten (Legislative, Exekutive und Jurisprudenz) am Samstag wies Rohani vor Journalisten auf die großen Erfolge der Völker in der Region im Kampf gegen den Terroristen hin und sagte: „Dem irakischen, syrischen und libanesischen Volk ist es mit Hilfe ihrer Armeen und der Unterstützung befreundeter Länder, insbesondere der Islamischen Republik Iran, gelungen, diese Probleme fast vollständig loszuwerden“. Der……