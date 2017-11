Geplante Massenvernichtung

Vor einigen Tagen erschien auf Rubikon der sehr informative und aufrüttelnde Artikel des Dokumentarfilmers Frieder Wagner mit dem Titel „Ein Menschheitsverbrechen“. Der folgende Text möchte aus der Sicht eines Mediziners daran anknüpfen und einige Diskussionspunkte dieses Artikels aufgreifen. Darüber hinaus soll er eine Würdigung des deutschen Arztes, Prof. Siegwart-Horst Günther, sein. Dieser hat mehrere Jahrzehnte im Nahen und Mittleren Osten als Hochschullehrer gewirkt und war der Erste, der die Öffentlichkeit in Europa über den Einsatz der Uranwaffen in den jüngsten Kriegen des Westens im Irak, aber auch in Serbien und im Kosovo, und über dessen Folgen unterrichtet hat.