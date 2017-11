Brief an Putin übergeben: Nordkorea zu Atomschlag gegen USA bereit – Quelle

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je

In einem Brief, den die nordkoreanische Delegation über die Vorsitzende des russischen Föderationsrates (Oberhaus), Valentina Matwijenko, an Präsident Wladimir Putin im Oktober übergeben haben soll, hat sich Pjöngjang zu einem Atomschlag gegen die USA bereit erklärt. Darüber sprach eine informierte Quelle gegenüber RIA Novosti am……

…..passend dazu……

„Es sieht schlecht aus“: General zu US-Aussichten in einem Krieg gegen Nordkorea

Im Falle eines bewaffneten Konfliktes mit Nordkorea werden die USA laut dem Ex-Vizebefehlshaber der US-Einheiten in Südkorea, Generalleutnant a. D. Jan-Marc Jouas, in eine sehr schwierige Lage geraten, da die nordkoreanischen Truppen das US-Kontingent zahlenmäßig übertreffen werden.

Wie Jouas in einem von Ted Lieu, Mitglied des Repräsentantenhauses……