Warum Merkel ohne „Jamaika“ dem Tod geweiht ist

BRDigung: Das politische Tagesgeschäft in Deutschland orientiert sich weniger an den Bedürfnissen der Menschen, als vielmehr an den Wünschen und Lobby-bedingten Unvermeidbarkeiten der politischen Parteien. Das kann man vorzüglich daran erkennen, wie abgehoben sich die Diskussionen in den sogenannten “Sondierungsgesprächen” gestalten. Das sind die ausgedehnten Fress- und Sauforgien auf Steuerzahler-Kosten, die der Koalition zur “Nationalen Errettung” (der Merkel), namens “Jamaika” in großem Umfang vorgelagert sind. Dabei haben die Gelb-Grünen die ausgiebige Gelegenheit sich die die “Angie” schönzusaufen, bis sie alsbald drüber……