Iranischer Separatistenführer in Den Haag erschossen

Volksgruppen in Südiran: Grün: Araber. Blau: Luren. Braun: Belutschen. Rot: Kaschgai-Türken. Fliederfarben: Perser. Durchsichtiger Halbmond: Schiiten. Schwarzer Halbmond: Sunniten. Karte. Worldmapper. Lizenz: CC BY-SA 4.0

Zunehmenden Spannungen zwischen dem wahhabitischen und dem schiitischen Gottesstaat

Am Mittwoch wurde Ahmad Mola Nissi, der Führer der „Bewegung Arabischer Kampf für die Befreiung von Ahwaz“ (ASMLA) in Den Haag erschossen. Niederländischen Medienberichten nach nahm die Polizei nach der Tat einen Mann fest, der sich rasch vom Tatort entfernt hatte und über dessen Identität bislang nichts Weiteres bekannt wurde.

Hassan Radhi, der Direktor des in London ansässigen Ahwaz Center for Media and Strategic Studies, macht jedoch bereits jetzt den Iran für die Tat verantwortlich. Der hatte vorher via Interpol erfolglos die Auslieferung von Nissi als Terrorverdächtigen verlangt. Tatsächlich deuten die…..