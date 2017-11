Saudischer Oppositioneller Maan Al-Jarba: Teilung ist unvermeidlich

Der nachfolgende Text ist eine von Demeter gefertigte Übersetzung des vorgestern auf Englisch bei Al Manar veröffentlichten Interviews mit Maan Al-Jarba. Es eröffnet meiner Meinung nach seltene und wertvolle Einsichten in die im Westen nahezu unbekannte saudische Gesellschaft und Ansichten dort. Vielen Dank an Demeter für die Übersetzung.

Interview wurde geführt von:Laila Mazboudi, Israa al-Fass

Dieses Interview wurde vor einer Woche geführt, vor den letzten Entwicklungen in Saudi Arabien.

Er ist einer der politischen Gegner der Politik des saudischen Regimes und er gehört dem “Shammar” Stamm an, der sich von Saudi Arabien bis nach Kuweit und Katar ausdehnt und seine Basis in Irak und Syrien hat. Der Stamm regierte für fast ein Jahrhundert über “Nadschd” (eine Provinz in SA, d.Ü.) bevor Abdul Aziz bin Saud sie stahl, um die Macht seiner Vorfahren wiederherzustellen, die durch die Engländer unterstützt wurden und die wiederum den Shammar Stamm nicht verführen konnten. Die starken Verbindungen von al -Jarba zu wichtigen……