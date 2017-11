Laut der privaten internationalen medizinischen Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ verweigert die saudische Kriegskoalition schon seit Tagen den Flugzeugen dieser Organisation im Jemen zu landen.

In einer von Ärzte ohne Grenzen am Mittwoch veröffentlichten Erklärung hieß es, die Flugzeuge dieser Hilfsorganisation dürfen nicht im Jemen landen, um humanitäre Hilfsgüter an die Notleidenden zu verteilen.

Ferner hieß es: „Die Schließung der jemenitischen Grenzübergänge…..