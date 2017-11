“Explosives”durchgesickertes israelisches Telegramm bestätigt israeli-saudi Koordination um Krieg zu provozieren

Am frühen Morgen veröffentlichte die israelische “Channel 10-Nachrichten” ein durchgesickertes diplomatisches Telegramm, das an alle israelischen Botschafter in der ganzen Welt gesendet worden war, und zwar über die chaotischen Ereignisse am Wochenende im Libanon und in Saudi-Arabien. Der unerwartete Rücktritt von Minister Saad Hariri, nachdem er von seinen saudischen Gesinnungsgenossen nach Riad berufen worden war, führte dazu, dass die Saudis erklärten, der Libanon habe dem Königreich “den Krieg erklärt”.

Das in Hebräisch verfasste klassifizierte Botschafts-Telegramm stellt den ersten formalen Beweis dafür dar, dass die Saudis und Israelis sich absichtlich koordinieren, um die Situation im Nahen Osten zu eskalieren.

Kommentar: Diese Allianz wurde schon am 28. Mai 2016 von Breitbart mitgeteilt. Das Neue ist, dass sie jetzt öffentlich gemacht wird.

Das explosive klassifizierte israelische Telegramm deckt das folgende auf:…..