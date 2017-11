Hier ist ein Livejournal-Posting eines (nach eigenen Angaben) Moskauer Arztes, der sich eines Tages an die deutsche Botschaft in Moskau gewandt hatte.

Ich war in verschiedenen Ländern und habe dabei verschiedene Botschaften besucht, aber so eine Hölle, wie in der deutschen Botschaft in Moskau habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Über ähnliche Schockerlebnisse können auch alle meine Freunde, die mit dieser Botschaft zu tun hatten, berichten. Jetzt aber zur Sache.

Eines Tages beschloss ich, meine Deutschkenntnisse aufzufrischen. Unsere Klinik wurde renoviert, also wollte ich die freie Zeit sinnvoll verbringen. Auf die Idee kam….