Achtung: Bürger- und Freiheitsrechte in Gefahr

„Wehret den Anfängen!“ – mit diesem Tenor versehen immer wieder etliche mehr oder weniger Prominente in sozialen Medien ihre moralischen Aufrufe. Man will sich für Demokratie, Menschenrechte und vor allem für Toleranz einsetzen. Dabei bleiben aber zunehmend diverse Bürgerrechte auf der Strecke.

Von Jan Ackermeier

Das Meinungsklima in unseren Demokratien mit ihren hart erkämpften Freiheitsrechten wird immer rigider und unfreiheitlicher – so zumindest der subjektive Eindruck des Verfassers. Man lernte vor langer Zeit einmal in der Schule, dass die modernen westlichen Demokratien den Bürgern ein Höchstmaß an…..