NATO will Autobahnen bauen lassen

Allianz verlangt bessere Infrastruktur für das Militär. Trump und Stoltenberg drohen Nordkorea

Schwierigkeiten beim Marsch nach Osten: Die Straßen in Polen und anderen Ländern sind nicht für NATO-Panzer ausgelegt Foto: Maciej Kulczynski/PAP/dpa

Die NATO hat von der EU und der Privatwirtschaft mehr Einsatz gegen Russland gefordert. Die Mobilität des Militärs sei maßgeblich für das Bündnis, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch zum Auftakt eines Treffens der Verteidigungsminister der Allianz in Brüssel. Die zivile Infrastruktur – Straßen, Schienennetze und Flughäfen – müsse militärischen Anforderungen entsprechen. »Die nationalen Regierungen, der private Sektor und die Europäische Union haben Schlüsselrollen«, so Stoltenberg.

Der Generalsekretär äußerte sich im Zusammenhang mit Plänen, die »Verteidigungsfähigkeit« der NATO weiter zu stärken. Dafür soll unter anderem ein neues Planungs- und Führungszentrum für…..