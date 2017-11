Israel genehmigt 240 neue Wohnungen für Siedler in Ost-Jerusalem

Jüdische Siedlung Ramat SchlomoIsrael hat den Bau von 240 neuen Wohnungen für Siedler im besetzten Ost-Jerusalem gebilligt. Das sagte der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Meir Turgeman, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. – (AFP/Archiv / AFP )

Israel hat den Bau von 240 neuen Wohnungen für Siedler im besetzten Ost-Jerusalem gebilligt. Das sagte der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Meir Turgeman, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Ein Planungsausschuss habe 90 Wohneinheiten in Gilo und weitere 150 in Ramat Schlomo genehmigt.

In den vergangenen Jahren waren bestehende jüdische Siedlungen durch de…..