Beim heutigen Spaziergang schauen wir nach sau arabien, betrachten das Phänomen der (vor allem russischen) Größe und gehen der Frage nach, ob Mörderbanden wirklich nett sein können.

Es scheint sich gerade einiges zu überschlagen in und um sau arabien. Aus meiner Sicht erreichte bzw überstieg das riad Gebräu die kritische Temperatur mit dem Abschuss eines Helikopters und den wohl nicht völlig haltlosen Gerüchten einer Rakete, die bei riad eingeschlagen sein oder doch zumindest nahe dran gewesen sein soll. Ich erwähnte es bereits; das hatte wenig mit Huthis oder mit dem Libanon zu tun, dafür aber viel mit inneren Spannungen. Das Grundmuster war in beiden Fällen gleich: Militär und Polizei, jedenfalls Teile davon, ließen unschöne Dinge ungerührt geschehen. Die Botschaft in beiden Fällen war „Mag ja sein, dass…..