Die Erzeugung von Inhalten in alternativen Medien ist das Wichtig

„Die Erzeugung von Inhalten in alternativen Medien ist das Wichtigste, das wir im Moment tun können, um die Gedanken und Herzen der Menschen zu ändern.“

…….passend dazu……

Verschwiegene Wahrheiten: Was die Medien uns vorenthalten haben

Pressefreiheit wird in Deutschland großgeschrieben und wer täglich Nachrichten liest oder schaut, ist bestens informiert – so die allgemeine Annahme. Doch können wir tatsächlich alles glauben, was uns Zeitungen und Nachrichtensender tagtäglich vorsetzen?

Sind wir damit ausreichend informiert und können wir auf die Entscheidungen der Presse, was Relevanz und Aktualität der Themen betrifft, vertrauen? Anscheinend nicht! Denn dieses Buch vereint wissenswerte und brisante Ereignisse aus dem laufenden und dem vergangenen Jahr, über die unsere Medien nur unzureichend oder gar nicht berichtet haben.

Betrifft die Abgaslüge wirklich nur den Volkswagen-Konzern? Haben Sie etwas…..