Das muss jeder gesehen haben!

Gibt es eine mächtige Gesellschaft, die sich zum eigenen Vorteil gegen 99% der Menschen verschworen hat?

Oder anders gefragt: Was ist die Mont-Pèlerin Gesellschaft?

Trotz brummender Konjunktur scheinen viele Menschen leer auszugehen. Erdrückende Mieten, stagnierende oder gar sinkende Löhne, Armutsrenten, und gekappte Sozialleistungen machen vielen Menschen zu schaffen. Ca. 50% der Bevölkerung müssen sich ein Prozent des Volksvermögens teilen. Jedes fünfte Kind wächst in Armut auf und viele Menschen haben aufgrund Geldmangels keine Möglichkeit zu heizen oder Strom zu beziehen. Die Zahl der Wohnungslosen steigt wie ein extrem guter Aktienchart und wer in die „falsche“ Schicht geboren wurde, bleibt da auch höchstwahrscheinlich für immer. Und die Perspektive für die Zukunft? Es wird noch viel schlimmer! Sobald die Wirtschaft abflaut und Millionen ihre Jobs verlieren oder bei ihren Gehältern zurückstecken müssen, wird auch der letzte einsehen müssen, dass dieses System im Regelfall nicht Leistungserbringer, sondern Leistungsverteiler und Vermögende belohnt. Wie kann das sein? Warum ist das heute so anders als früher, als man mit ehrlicher Arbeit wenigstens eine kleine Chance auf einen sorgenfreien Ruhestand hatte? Warum scheinen nahezu alle Mainstream-Politiker nicht nur vor solchen Problemen die Augen zu verschließen, sondern schlimmer noch, jene sogar zu befeuern?

…Weil es eine von langer Hand geplante Verschwörung gibt, die sich für die Initiatoren als voller Erfolg erwies. Weiteres dazu im Video. Für alle, die glauben, dass ich übertreiben würde, schließe ich mit Warren Buffet:

„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen“

Siehe:

https://de.wikiquote.org/wiki/Warren_Buffett Ergänzung: Warren Buffett ist kein Freund dieser Entwicklung – auch dieses Zitat ist von ihm:

„Es herrscht Klassenkampf, meine Klasse gewinnt, aber das sollte sie nicht“ „ Ergänzend: Die USA stürzten den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Alliende, um dem grausamen Diktator Pinochet den Weg zu ebnen:

https://de.wikipedia.org/wiki/US-Intervention_in_Chile Übrigens: Die Pinochet Diktatur war nicht nur eine Mörderbande, sondern auch eine Organisation, die systematsich und umfangreich grausam gefoltert hat: Klick Bild für Video: Bild ZDF: