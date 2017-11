Wieso vervierfachen die USA die Präsenz von Spezialeinheiten an der europäischen Grenze zu Russland?

Der Einsatz von US-Sondereinsatzkräften in Europa stand nie im Rampenlicht, nimmt aber derzeit rapide zu, insbesondere in den baltischen Staaten. Zielvorgabe laut Experten: Erwerb von Kapazitäten, um Kommandoaktionen bis tief in das russische Hoheitsgebiet durchzuführen.

Die Trump-Regierung stützt sich in ihrer militärischen Planung immer stärker auf sogenannte Special Operations Forces (SOF). Diese sind weltweit in 137 Ländern im Einsatz, das entspricht 70 Prozent aller Staaten. Mindestens 8.000 SOFs sind permanent in rund 80 Ländern stationiert. Die Gesamtzahl…..