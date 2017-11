Nato entsendet 3000 weitere Kräfte nach Afghanistan

Der Nato-Generalsekretär hat erklärt, dass diese Organisation ihre Militärs in Afghanistan auf ungefähr 3000 Mann aufstocken werde.

Jens Stoltenberg sagte am Dienstag, der Beschluss zur Aufstockung solle offiziell beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister am Mittwoch und Donnerstag in Brüssel fallen.

Die Hälfte dieser Kräfte käme aus den USA und die andere Hälfte von den Nato-Verbündeten.

Stoltenberg unterstrich, diese Kräfte seien nicht für Militäreinsätze gedacht, sondern sollen im Rahmen der Resolute-Support-Mission…..