Katalanischer Wahlkampf beginnt in Brüssel

200 katalanische Bürgermeister protestieren in Brüssel. Bild: Associació Catalana de Municipis (ACM)

200 katalanische Bürgermeister sind zur Unterstützung des „Exil-Regierungschefs“ ins Herz Europas gereist

Es mutet absurd an, dass der Wahlkampf für die von Spanien dekretierten Zwangswahlen nun in Brüssel beginnt. Am Dienstag haben sich 200 katalanische Bürgermeister auf den Weg nach Brüssel gemacht, um Regierungschef Carles Puigdemont zu unterstützen. Er hält sich dort mit vier Ministern seiner „legitimen Regierung“ auf, wie er sie nennt.

Für viele Katalanen war es ein erster Sieg und ein demokratischer Schlag ins…..