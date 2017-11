Israel benutzt Kämpfer, die im Gazastollen eingeschlossen sind, als „Verhandlungspfand“

Die Leiche von Muhammad Marwan al-Agha, einem Marinekommando der Hamas, wird am 30. Oktober in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er bei einem Tunnelabriss getötet wurde. Bild: Yasser Qudih APA images

Der Militärflügel des islamischen Dschihad verkündete am Freitag, dass die Leichen von fünf seiner in einem Tunnel entlang der Grenze zwischen Gaza und Israel vermissten Kämpfer, die am Montag von Israel gezündet worden waren, gestorben seien.

Die Männer wurden als Badr Kamal Musbih, Hasan al-Sabakhi, Shadi Sami al-Hamri, Muhammad Khayr al-Din al-Buheisi und Alaa Sami Abu Ghrab identifiziert:

Menschenrechtsgruppen hatten den Obersten Gerichtshof Israels angerufen, um palästinensischen Rettungskräften zu gestatten, sie zurückzuholen.

Bei der Explosion am Montag starben insgesamt zwölf Palästinenser.

Nach der ersten Explosion, die die fünf islamischen Dschihad-Kämpfer begrub, betraten mehrere andere Kämpfer des islamischen Dschihad und der Hamas-Bewegungen mit einer Rettungsmission die Tunnel. Eine zweite Explosion tötete dann sieben der Rettungsjäger und verletzte mindestens zwölf weitere.“

Israel hatte die Auffindung der vermissten Kämpfer auf Hamas konditioniert und Informationen über die in Gaza festgehaltenen Israelis veröffentlicht.

Yoav Mordechai, der Chef von COGAT, dem bürokratischen Arm der militärischen Besetzung Israels, erklärte, dass Israel „es nicht zulassen wird, die Terroristen im Tunnel zu lokalisieren, ohne Fortschritte in der Frage der vermissten und gefangenen Israelis zu machen“.

„Offensichtlich illegale Politik“

Der Bruder eines von zwei israelischen Soldaten, deren Leichen vermutlich von der Hamas festgehalten werden, sagte den israelischen Medien am Donnerstag, dass „Dies die Gelegenheit ist, auf die wir gewartet haben“.

Die Familien der beiden in Gaza vermissten Soldaten haben Israel aufgefordert, die Bitte um Unterstützung bei der Bergung der vermissten palästinensischen Kämpfer abzulehnen, wenn Israel die Leichen der Soldaten nicht überführt.

Palästinensische Rettungskräfte haben keinen Zugang zu den vermissten Personen, da Israel eine No-Go-Zone entlang der Gaza-Seite des Grenzzauns auferlegt und auf jeden schießt, der den Tunnel betritt.

Muna Haddad, Rechtsanwältin bei der Menschenrechtsgruppe Adalah, erklärte in einer Petition an das Oberste Gericht, dass „Rettungsmannschaften es geschafft haben, innerhalb von 300 Metern vom Grenzzaun zu kommen, aber nicht in der Lage sind, die gefangenen und vermissten Personen zu erreichen“.

Haddad sagte, dass Israels Verhinderung der Lage und Rettung von vermissten Personen in dem Gebiet, das derzeit unter israelischer militärischer Kontrolle steht, eine offensichtlich illegale Politik ist,“die es als im Gegensatz zu den Gesetzen des Krieges und des humanitären Völkerrechts steht, die in den Genfer Konventionen verankert sind“.

Adalah und Al Mezan, eine andere Menschenrechtsgruppe, beschuldigten Mordechai und Eyal Zamir, den Oberbefehlshaber des israelischen Militärs im Süden, die gefangenen Gazaner als Verhandlungschips zu benutzen „.

Anfang dieser Woche verurteilten die Rechtsgruppen Zamir, weil er Mitglieder einer palästinensischen Familie über Facebook gewarnt hatte, dass sie den Tod riskiert hätten, indem sie in ihrem Haus blieben, weil die israelische Armee behauptete, dass sie einen Tunnel entdeckt habe, der unter ihr gebaut worden sei.

Israelis im Gazastreifen

Human Rights Watch glaubt, dass der Militärflügel der Hamas, die Qassam Brigaden, zwei israelische Zivilisten mit schweren psychischen Krankheiten festhält, die 2014 und 2015 in den Gazastreifen einmarschierten.

Die Behörden der Hamas haben indirekt in den Medienaussagen, in denen sie die beiden Männer festhielten, anerkannt, aber sie sagen, dass sie nichts über sie preisgeben werden – nicht einmal, um ihre Festnahme zu bestätigen – bis Israel eine Gruppe inhaftierter Hamas-Mitglieder freilässt „, erklärte Human Rights Watch Anfang des Jahres.

Hamas-Beamte in Gaza haben erklärt, einschließlich Human Rights Watch im September 2016, dass sie nichts über die verschwundenen Israelis verraten würden, bis Israel die 54 Hamas-Mitglieder freilässt, die Israel im Juni 2014 im Westjordanland erneut verhaftet hatte, nachdem es sie im Rahmen des Abkommens freigelassen hatte, um den ehemaligen Gefangenen Gilad Shalit drei Jahre zuvor freizulassen.

Die Hamas, die am Montag zwei Kämpfer beim Zusammenbruch des Tunnels verloren hat, übte Zurückhaltung im Gefolge der israelischen Operation aus, bei der auch fünf Mitglieder des islamischen Dschihad, einschließlich seines Kommandanten im zentralen Gaza-Streifen, getötet wurden.

Die Hamas scheint entschlossen zu sein, die Umsetzung eines Abkommens zur nationalen Aussöhnung zwischen der Hamas und der von der westlichen Seite unterstützten palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland durchzusetzen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde übernahm am Mittwoch die Kontrolle über die palästinensische Seite der Grenzübergänge in Gaza als Teil einer umfassenderen Übertragung der Zivilregierung auf dem Territorium von der Hamas.

Das Versöhnungsabkommen bleibt fragil. Die Hamas besteht darauf, ihre Waffen zu behalten, während Mahmoud Abbas, der Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, die USA und Israel, fordern, dass sie aufgegeben werden.

Abbas hat gesagt, dass die „Sicherheitskoordination“ der Palästinensischen Autonomiebehörde mit Israel „heilig“ sei und auch dann weitergehen würde, wenn die Palästinensische Autonomiebehörde eine von der Hamas unterstützte Regierung bilden würde.

Der Sicherheitskommandant der Palästinensischen Autonomiebehörde Majed Faraj traf am Sonntag zusammen mit Yoav Mordechai von der COGAT in Ramallah mit Premierministerin Rami Hamdallah und dem israelischen Finanzminister zusammen.

Diese Geschichte wurde korrigiert, um zu reflektieren, dass die Körper von fünf Kämpfern nicht geborgen wurden.