Der externalisierte saudische Bürgerkrieg auf Tagesschau.de

Die Vorgänge, die sich in Saudi Arabien am ersten Wochenende des November 2017 ereignet haben, sind spektakulär und eine drastische Eskalation des Konflikts zwischen der Golfmonarchie und dem Iran. Die Festnahme von „elf Prinzen und Dutzende[n] frühere[n] Regierungsminister[n]“, darunter Prinz Alwalid bin Talal, dem „reichsten Menschen der Arabischen Welt“, wird jedoch von der Tagesschau als Kampf „gegen die Korruption im Land“ dargestellt und ein Interview mit einem nicht näher genannten „Passanten“ soll die Unterstützung der Bevölkerung für diese Maßnahmen suggerieren. Daraufhin heißt es wörtlich: „Kronprinz Mohammed bin Salman … will den Einfluss der ultrakonservativen Geistlichkeit drastisch beschränken, die saudische Gesellschaft öffnen“. Unterlegt wird dies u.a. von der Aufnahme einer Frau mit Kopftuch am Steuer eines Autos verbunden mit dem Hinweis, dass „die überfällige Aufhebung des Fahrverbots für Frauen“ als Werk des Kronprinzen gelte.[1] Woher die Aufnahmen stammen, bleibt v.a. deshalb zweifelhaft, weil Frauen nach aktuellem Stand erst ab Mitte nächsten Jahres ihren Führerschein in Saudi Arabien machen dürfen. Alles in allem wird das, was in anderen Ländern als Säuberungswelle – wohlgemerkt: innerhalb der Elite – bezeichnet würde, in den…..

Ähnliche Beiträge