Harvey Weinstein braucht Ex-Mossad Agenten für für seine schmutzigen Pläne!

Harvey Weinstein stellte Ex-Mossad Agenten ein, um Frauen zu verfolgen, die ihn des sexuellen Angriffs beschuldigen

Bild AFP

Weinstein beauftragte die israelische Firma Black Cube, seine Ankläger zu recherchieren und Berichte über sexuellen Missbrauch zu verschütten?

Haaretz Nov 07,2017

Weinen Sie nicht für mich Israelische Firma kann Argentinien helfen, große Hedge-Fonds-Schulden zu entkommen weinen

Drei Israelis wegen Schikanierung des rumänischen Anti-Korruptionsführers verhaftet

Neuer IDB-Miteigentümer beschuldigt Nochi Danker, falsche Beweise vor Gericht eingereicht zu haben

Harvey Weinstein beauftragte mehrere private Sicherheitsbehörden, um mehrere Frauen zu untersuchen, die ihn des sexuellen Angriffs beschuldigten und die Journalisten, die an den Geschichten arbeiten, berichtete Ronan Farrow des New Yorkers Montag.

Zu den von Weinstein beauftragten Firmen gehört auch die israelische Firma Black Cube, deren Mitarbeiter als „sehr erfahren und ausgebildet in Israels militärischen und staatlichen Geheimdiensten der Elite“ bekannt gemacht werden. Laut dem im Juli unterzeichneten Vertrag beauftragte Weinstein explizit Black Cube, um die New York Times und die Original-Berichterstattung des New Yorkers über Weinstein zu verhindern, sowie das Buch der Schauspielerin Rose McGowan, in dem sein angeblicher Missbrauch beschrieben wird.

Weinstein erwähnte letztes Jahr zum ersten Mal, dass er Black Cube engagieren wollte, das sich einen internationalen Ruf für die Ausgrabung von Business Intelligence weltweit durch rechtlich undurchsichtige Methoden erworben hat. David Boies, Weinsteins Anwalt, der für seine Verfechter liberaler Anliegen auf höchster Ebene des US-Justizsystems bekannt ist, bot Black Cube finanzielle Anreize, um die Veröffentlichung der Artikel zu verhindern und Entwürfe von McGowans Büchern zu erhalten. Boies bestätigte, die Firmen an den New Yorker zu vermieten.

Zu den Aufgaben der Kanzlei zählte es, psychologische Profile von Weinsteins Anklägern zu erstellen, während sie ihre persönliche Geschichte verschmutzt haben. Weinstein beauftragte auch die Spionagekanzlei Kroll mit der gleichen Aufgabe. Nach Angaben des New Yorkers traf sich ein Black Cube Privatdetektiv und ehemaliger Mossad-Agent mit der Schauspielerin Rose McGowan, die sich als Frauenrechtlerin ausgab. Die gleiche Ermittlerin traf sich später angeblich mit Journalisten, die an der Weinstein-Geschichte arbeiteten und so taten, als hätte sie ihre eigenen Anschuldigungen gegen den Hollywood-Produzenten.

Ein zusätzlicher Black Cube-Agent, der auch als Quelle für den New Yorker Reporter Ben Wallace, der an seiner eigenen Weinstein-Geschichte arbeitete, dienen soll.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Abonnieren Sie unseren Newsletter

E-Mail schreiben

Black Cube wurde 2010 von Yanus und Dan Zorella gegründet, die in einer geheimen israelischen Geheimdiensteinheit tätig waren – wie viele Mitarbeiter des Unternehmens. Black Cube beschreibt seine Mitarbeiter als eine ausgewählte Gruppe von Veteranen der israelischen Geheimdienst-Community, deren vielfältige Erfahrung in der Informationssammlung, Analyse, Forschung und Feldarbeit Black Cube zu einer einzigartigen Ressource auf dem globalen Markt macht „.

Black Cube machte 2013 in Israel Schlagzeilen, als der ehemalige IDB-Vorsitzende Nochi Dankner Moti Ben-Moshe und Eduardo Elsztain, die es geschafft haben, Dankner die Kontrolle über das IDB-Konglomerat zu entziehen, mit Dreck ausgraben sollte. 2014 wollte Argentinien Black Cube anheuern, um Informationen über den US-Hedge-Fonds Elliott Management zu sammeln, der Argentinien vor Gericht verklagte, um es zu zwingen, die zuvor restrukturierten Anleihen zu bezahlen. 2016 wurden zwei israelische Black Cube-Mitarbeiter in Rumänien verhaftet, weil sie unter Anklage des angeblichen Ziels der Belästigung und Einschüchterung des obersten Korruptionsbekämpfungsstaatsanwalts des Landes angeklagt waren.

Black Cube lehnte es ab, seine Arbeit für Weinstein zu kommentieren und erklärte dem New Yorker: Black Cube ist es seine Politik, seine Kunden niemals mit Dritten zu diskutieren und jegliche Spekulationen, die in Bezug auf die Arbeit des Unternehmens gemacht wurden, niemals zu bestätigen oder zu leugnen. Black Cube unterstützt die Arbeit vieler führender Anwaltskanzleien weltweit, insbesondere in den USA, und sammelt Beweise für komplexe Rechtsprozesse, die Handelsstreitigkeiten einschließen, darunter auch negative Kampagnen. . . . Es sollte hervorgehoben werden, dass Black Cube hohe moralische Standards bei seiner Arbeit anwendet und in voller Übereinstimmung mit dem Recht aller Rechtsordnungen arbeitet, in denen Black Cube tätig ist – strikt nach den Leitlinien und Rechtsgutachten führender Anwaltskanzleien aus der ganzen Welt.

ÜBERSETZUNG: