Saudi-Arabien hebt Konflikt mit Iran auf die nächsten Stufe

Saudi-arabischer Außenminister al-Jubeir mit US.Außenminister Tillerson im März 2017. Bild: state.gov

Adressat der Drohungen sind die Hizbollah, die libanesische Regierung und Iran

Das Schweigen in der US-Regierung ist erstaunlich. Aus Riad kommen laute Ansagen Richtung Iran und auch dem Libanon, die in den Medien als „Kriegserklärungen“ gewertet werden und im Umkreis des US-Präsidenten bleibt es still. Bislang gab es noch keine Erklärungen dazu vom US-Außenminister Tillerson oder vom Pentagon-Chef Mattis.

Nur Präsident Trump äußerte sich. Über Twitter teilte er mit, dass er großes Vertrauen in König Salman und den Kronprinzen von Saudi-Arabien habe. „Sie wissen genau, was sie tun.“

Sie machen Kriegspolitik mit Drohungen. Auf eine „Beinahe-Kriegserklärung“……