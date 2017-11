NO BILLAG ++ SRF Arena/Ganser Medienanalyse ++ (Erster Teil)

Forschungen und andere Meinungen werden vom SRF diffamiert und zensiert.

Das Propagandaorgan SRF ist spätestens seit der ARENA Sendung Anfang 2017 mit Dr. Ganser mächtig aufgeflogen:

Was gesagt wurde (oder nicht bei SRF gesagt werden durfte) sollte seit dieser Sendung weitgehend bekannt sein, aber WIE und mit welchen Mitteln kommuniziert wurde – Das soll hier analysiert werden.

Denn von JFK bis 9/11, müssen wir horrende Zwangsgebühren bezahlen, damit SRF und Co. diese umstrittenen Ereignisse ungeniert decken können. Trotz mehrfachen wissenschaftlichen Studien und deklassifizierten Dokumenten die das Gegenteil beweisen. (siehe Filme dazu auf dem Youtubbel-Kanal)

No Billag / GEZ um gegen dieses Unrecht aktiv anzusteuern. Video 11 Min.



