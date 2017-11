Max Otte: „Finger weg von Bitcoin!“ Warum der 3-fache Börsianer des Jahres Kryptowährungen meidet

Video 4 Min.

Bitcoin! So mancher Notenbanker oder Finanzminister kann das Wort wohl nicht mehr hören. Je mehr man über Verbote oder Regulierungen spricht, desto schlimmer scheint es zu werden. Die Faszination in der Bevölkerung steigt. Aber es ist nicht nur ein bloßes Spekulationsobjekt. Auch im realen Leben kommt der Bitcoin immer mehr an.

China

Aber erstmal kurz nach China. Dort war der Handel mit Kryptowährungen im Großen und Ganzen verboten worden. Aber wir schrieben bereits darüber:……