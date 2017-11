Kriegsmanagement

„Vordenker der Vernichtung“ heißt das Buch von Goetz Aly/Susanne Heim, das ich jedem dringend empfehle, der sich mit Krieg beschäftigt. Hier erfährt man nämlich, was sich hinter den Kulissen des Nazireichs abgespielt hat, jenseits von Führeransprachen, Aufmärschen und so weiter. Nichts anderes spielt sich auch heute hinter den Fassaden der Politik insgesamt und nicht nur des Militär/“Sicherheits“-Apparats ab. Die Vorgaben kommen aus dem Headquarter (derzeit in Washington) und zum Teil wohl auch direkt aus der Rüstungsindustrie, die ja reichlich durch Lobbyisten in den Kreisen vertreten ist, in denen politische Entscheidungen getroffen werden

Ganz simpel gesagt kann man eine politische Aufgabe – also auch einen Krieg – etwa mit dem Bau eines Hauses vergleichen: zuerst braucht es den Wunsch bzw. die Idee, dann braucht es Statiker, Techniker……