Jedes Jahr bereitet Russland die UN-Resolution zur Verurteilung der Glorifizierung des Nazismus, Neo-Nazismus, jeglicher Form von Rassismus und Xenophobie vor.

Unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit stimmen die USA traditionell gegen diese Resolution. Das ist eine Lüge: „Meinungsfreiheit“ betrifft nicht die Russen und ihre Medien.

Die US-„Elite“ in ihrer russophoben Agonie würde am liebsten allen Russen eine Armbinde mit rotem Stern verpassen und alle Accounts der Russen mit rotem Stern markieren, damit man den „Feind“ sofort erkennt. Der jüngste Fall: Der US-Kongress will keine Gespräche mit dem neuen russischen US-Botschafter Anatolij Antonow aufnehmen. Das alles ist Faschismus.

Seit dem Nazi-Putsch 2014 stimmt auch das Maidan-Land dagegen, auch 2016, zum 70jährigen Jubiläum der Nünberger Prozesse.

Bald ist es wieder soweit. Die Neonazi-„Eliten“ werden wieder ihr Gesicht zeigen.

