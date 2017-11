Trump nutzt Asienreise zur Bildung von Kriegskoalition gegen Nordkorea

Am Freitag brach US-Präsident Trump mit einem Gefolge aus Aufpassern und Unternehmensvorständen zu einer zwölftägigen Reise in den „Indopazifik“ auf, wie amerikanische Außenpolitikstrategen die Region mittlerweile offiziell nennen.

Trumps Reise ist eine der längsten, die je ein amerikanischer Präsident nach Asien unternommen hat, und ihr Zweck ist klar. Kurzfristig will Washington seinen Verbündeten in der Region für einen katastrophalen Krieg gegen Nordkorea, in dem möglicherweise Atomwaffen zum Einsatz kommen werden, den Rücken stärken. Langfristig versucht der US-Imperialismus, seine schwindende globale Vormachtstellung zu wahren. Dazu versuchen die……

NATO verstärkt Kriegsvorbereitungen gegen Russland

Vor dem Hintergrund der US-Aggression gegen Nordkorea verstärkt die Nato ihre Kriegsvorbereitungen gegen Russland, die zweitgrößte Atommacht der Welt. Ein Bericht des Spiegel (Ausgabe 43/2017), der sich auf ein geheimes Dokument des Verteidigungsbündnisses stützt, macht deutlich, wie weit die Pläne dafür fortgeschritten sind. Das Nachrichtenmagazin selbst kommt zu dem Schluss: „Im Klartext: Die Nato bereitet sich auf einen möglichen Krieg mit Russland vor.“

In dem Papier mit dem Titel „Fortschrittsbericht über das verstärkte Abschreckungs- und Verteidigungsdispositiv der Allianz“ fordern führende Militärs eine massive Verstärkung militärischer Fähigkeiten, um heute eine……