Rücktritt für Krieg

Zusammenkunft ohne Spannungen: Noch am Freitag hatte sich Saad Hariri in Beirut mit dem iranischen Berater Ali Akbar Welajati getroffen Foto: Dalati Nohra via AP

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri ist am Samstag überraschend zurückgetreten. Er teilte seine Entscheidung in der saudischen Hauptstadt Riad mit. Als Grund nannte er mögliche Anschlagspläne gegen ihn, darum werde er vorerst auch nicht in den Libanon zurückkehren. Hariri, der die saudische Staatsangehörigkeit hat, warf Teheran vor, die Region zerstören zu wollen. »Iran wird von tiefem Hass gegen die arabische Nation angetrieben«, sagte er. Mit iranischer Hilfe habe die Hisbollah »mit der Macht ihrer Waffen vollendete Tatsachen« geschaffen. »Ich will dem Iran und seinen Anhängern sagen, dass sie gescheitert sind. Ihre Hände in der Region werden abgehackt werden.« Nur einen Tag zuvor, am Freitag, hatte Hariri Ali Akbar Welajati, den Berater…..