Pässe von amerikanischen Kinderschändern erhalten Warnhinweis

Bildquelle: Pixabay

Mit einer neuen Verordnung intensiviert das US-Justizministerium unter Präsident Donald Trump sein Vorgehen gegen Kinderschänder.

Künftig soll auf den Reisepässen all jener, die in den Vereinigten Staaten wegen eines Sexualdelikts gegen einen Minderjährigen verurteilt wurden, ein Warnhinweis vermerkt sein, berichtet die „Krone“. So soll auf der Rückseite des Dokuments stehen:

Der Halter dieses Passes wurde wegen eines Sexualdelikts gegen einen Minderjährigen verurteilt und ist laut US-Recht ein……