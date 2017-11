Offener Brief an Fatou Bensouda vom IStGH

Fatou Bensouda ist Hauptanklägerin des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH). Miriam al-Fatah wirft ihr grobe Verfehlungen bei der Aufnahme von Ermittlungen vor.

Fatou Bensouda während der Münchner Sicherheitskonferenz 2016 Bild Wikipedia

Liebe Frau Bensouda,

ich bin nicht so naiv zu glauben, dass der IStGH bei der Ausstellung von Haftbefehlen mutmaßlicher Krimineller unparteiisch ist, aber ich appelliere trotzdem an Ihre Selbstachtung und an Ihre Menschlichkeit. Oder haben Sie diese an den Meistbietenden verkauft? Als da sind Frankreich, USA, Großbritannien, Kanada, Niederlande, Katar, Türkei und Saudi-Arabien.

Sie fordern, dass Saif Gaddafi und Kommandant Mahmoud Mustafa al-Warfalli wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Libyen verhaftet werden. Mehr…..